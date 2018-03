Smits is geopereerd aan zijn knie: "6 tot 9 maanden out"

“Ik heb de afgelopen twee maanden geen enkele dag pijnvrij op mijn board gestaan", reageert Seppe Smits. "Deze operatie heeft dus absolute prioriteit gekregen. Ik wou de ingreep zo snel mogelijk laten uitvoeren om tegen volgende winter zonder pijn en met een sterke knie de wedstrijden te kunnen hervatten."

"Qua timing is dit wellicht het minst slechte moment, de meeste atleten nemen na de Spelen een lange zomerbreak", zegt Smits, die de US Open snowboarding in de VS en een paar stages mist.

"Alleen zal die pauze voor mij gericht zijn op revalideren in plaats van ontspanning en alternatieve sporten. Maar ik kijk al heel hard uit naar volgend seizoen.”