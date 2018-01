VIDEO: De Buck eindigt als 8e in big air op de X Games

Sebbe De Buck nam voor de eerste keer deel aan de X Games in Aspen, maar hij zal zich zijn prestaties ongetwijfeld anders hebben voorgesteld. In de big air moest hij genoegen nemen met de 8e en laatste plaats in de finale. Hij kreeg 24 punten, beduidend minder dan de Canadees Max Parrot. Die ging aan de haal met de overwinning met 75 punten.

Een dag eerder was De Buck in de slopestyle gestrand in de kwalificaties op de 15e en laatste plaats.

De 22-jarige De Buck neemt over 2 weken deel aan de Winterspelen in Zuid-Korea. Samen met Seppe Smits en Stef Vandeweyer zal hij dan de Belgische snowboardeer verdedigen.