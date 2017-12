Seppe Smits: "Ervaring kan mij ver brengen op Olympische Winterspelen"

Smits kroonde zich vorig seizoen tot wereldkampioen slopestyle (foto) en trekt straks met hoge verwachtingen naar de Winterspelen. "De media verwachten veel van mij", zegt Smits. "Maar ik verwacht nog altijd hetzelfde van mezelf."

"Ik wil in de eerste plaats de finale halen. In die finale maakt iedereen kans. Ik heb al veel wedstrijden op mijn teller staan, waardoor ik misschien beter met de stress kan omgaan. Ik heb er het volste vertrouwen in dat die ervaring mij ver kan brengen in Pyeongchang."

"Maar bij snowboarden ben je heel afhankelijk van de weersomstandigheden. En we krijgen in Pyeongchang ook een ander parcours dan we gewoon zijn. Iedereen moet zich aanpassen aan die nieuwe omstandigheden. Ik kan niet voorspellen hoe dat zal lukken bij mij."