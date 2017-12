Snowboarder Seppe Smits krijgt Vlaams Sportjuweel

Voor de 26-jarige Seppe Smits is het zijn eerste grote erkenning. "Dit is een hele mooie prijs. Ik beschouw het als een erkenning voor mijn prestaties van de afgelopen jaren", zegt hij.

"Ongetwijfeld was het een moeilijke keuze met concurrenten als Greg Van Avermaet en Nina Derwael. Ik had het zeker niet verwacht, want ik ben daar niet zo mee bezig en ben vaak niet op de hoogte."

"Ik zat in Oostenrijk toen ik telefoon kreeg dat ik gewonnen had, daarna heb ik het Sportjuweel online moeten opzoeken want ik wist niet exact wat het inhield. Uiteindelijk bleek het om een belangrijke prijs te gaan. Nina Derwael heeft de Vlaamse Reus gekregen, dus wat dat betreft zijn de prijzen mooi verdeeld. Volgend jaar kunnen we misschien wisselen?"