"Ik merk dat de media me meer onder druk aan het zetten zijn"

"Ik heb al een paar nieuwe tricks geleerd de voorbije maanden, maar tegen de Winterspelen wil ik er nog een paar leren. Er is werk aan de winkel. Ik wil gaan trainen in de Verenigde Staten en daarna in Zwitserland of Oostenrijk", gaat Smits voort.

Seppe Smits en snelschaatser Bart Swings zijn door een statistiekenbureau uitgeroepen tot de twee Belgische medaillekandidaten in Pyeongchang.

Smits: "Ik merk dat de media mij een beetje onder druk aan het zetten zijn, maar ik probeer mijn eigen ding te doen. Ik wil op de Spelen zo goed mogelijk presteren. Het is een momentopname die van veel omstandigheden afhankelijk is. Wie zich het beste kan aanpassen zal met een medaille naar huis gaan."