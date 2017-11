De Buck (archief) kon zich niet plaatsen voor de finale. De Buck (archief) kon zich niet plaatsen voor de finale.

Sebbe De Buck is er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de finale van de wereldbekermanche Big Air in Peking. Hij werd in zijn reeks 17e op 21 deelnemers, enkel de eerste 5 van elke reeks stootten door.