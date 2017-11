Smits: "Zal een knokpartij worden om een olympische medaille te pakken"

Sportstatistiekenbureau Gracenote voorspelt voor Smits een gouden medaille. Het zou de eerste Belgische medaille zijn op de Winterspelen sinds 1948. "Dat is heel tof om te horen. Ik zal mijn uiterste best doen, maar het wordt niet makkelijk. Je ziet dat het een olympisch jaar is. Iedereen is heel hard aan het trainen. Het niveau is echt heel hoog."

"Voor mij zijn de Olympische Spelen de belangrijkste afspraak dit seizoen. In onze sport zijn er nog veel andere events, zoals de X-games, maar ik kijk echt ontzettend uit naar de Spelen. Daar wil ik pieken."

"Ik heb het slopestyleparcours al eens bekeken en ik heb al gefantaseerd over de run die ik zou willen doen. De tricks die ik in mijn hoofd heb, wil ik nu perfect onder de knie krijgen. Het wordt sowieso een knokpartij om in Zuid-Korea een medaille te pakken, maar ik ga mijn uiterste best doen."