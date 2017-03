Smits: "Winterspelen ultieme doel? Ik wil vooral fun beleven bij het snowboarden"

"6 jaar geleden veroverde ik al de wereldtitel, maar deze keer vond ik het iets specialer", zegt Seppe Smits. "Het waren zware omstandigheden door de warmte. Maar ik heb vooral bewezen dat ik 6 jaar later nog altijd meedraai in de wereldtop."

"Toen ik mijn punten zag na mijn goede tweede run, werd ik even zot. Maar ik had wel een dubbel gevoel, omdat ik Sebbe De Buck uit de top 3 geduwd had. Ik had graag met hem op het podium gestaan."