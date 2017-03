Sebbe De Buck: "Toch rot om net naast het podium te vallen"

In 2018 vinden de Olympische Winterspelen plaats in Pyeongchang. "Iedereen piekt naar de Spelen, daarom is het zo moeilijk om in te schatten wat er mogelijk is. Ik mik wel hoger op de slopestyle dan op de big air", aldus De Buck.

"Ik zal eerst proberen de finale te halen en dan kan je alles op alles zetten. Dan kan het heel goed gaan, maar ook heel slecht. Dat ik erbij zal zijn is wel al zeker. Hopelijk blijf ik blessurevrij."