Smits: "Toch verbaasd over hoe hoog mijn score was"

Deze overwinning geeft me wel een mentale boost. Het WK was toch de belangrijkste wedstrijd van mijn seizoen.

"Ik heb er wel voor moeten vechten. Het was heel warm, de sneeuw was papperig en traag en de hellingen waren moeilijk om af te zetten. Ik koos dan ook voor een creatieve run met veel variatie en een perfecte afwerking. Daar let de jury op en dat heeft ook veel punten opgeleverd. Toch was ik verbaasd hoe hoog mijn score was."

"De toppers waren er wel niet bij op het WK, want die kozen voor de X-games in Oslo. Het niveau was hoger dan verwacht, maar zonder de toppers kan ik het WK moeilijk vergelijken met andere wedstrijden of de Olympische Winterspelen."

"Het geeft me wel een mentale boost. Het WK was toch de belangrijkste wedstrijd van mijn seizoen. Zeker de slopestyle vind ik prestigieuzer, dus dit is een mooie kers op de taart", besluit hij. "Nu ga ik nog alles op alles zetten voor het WK Big Air."