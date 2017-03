Smits is 3e in zijn reeks, De Buck 7e De snowboarders werden in de kwalificaties ingedeeld in twee reeksen. De beste acht per reeks plaatsten zich voor de finale. Seppe Smits eindigde in zijn reeks 3e, met een score van 86.00. Sebbe De Buck werd in diezelfde reeks 7e, met een score van 74.00. Vandeweyer (18.75) eindigde 28e.

15:23