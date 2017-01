"Met een triple doet Seppe Smits mee voor het podium. En dat is hij waard"

Als we nu op veilig spelen, dan komen we op de Winterspelen terecht in een alles-of-niets-scenario en dan is het meestal niets in plaats van alles

"Dat heeft voor een deel te maken met vertrouwen, maar ook met de omstandigheden. Seppe is redelijk groot en heeft dus een grote jump nodig om die rotaties rond te krijgen."

"Op de WB Big Air in Milaan heeft hij voor de eerste keer die "triple" kunnen landen (Smits pakte zilver in Milaan, red). Nu moet hij die sprong ook in zijn slopestyle run inpassen. Dat zal wat zoeken zijn."

"Ik heb lang met Seppe en zijn coach gepraat en we willen niet wachten tot de Winterspelen volgend jaar om dan te zeggen "Nu moet het gebeuren". Als we nu op veilig spelen, dan komen we op de Winterspelen terecht in een alles-of-niets-scenario en dan is het meestal niets in plaats van alles. Als Seppe de triple kan landen, dan doet hij mee voor het podium en dat is hij ook waard."