De Wereldbekermanche slopestyle in Kreischberg (Oostenrijk) is geen succes geworden voor Seppe Smits en Stef Vandeweyer. De twee Belgische snowboarders werden uitgeschakeld in de kwalificaties.