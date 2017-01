Smits springt naar vierde plaats op Wereldbeker in barkoud Moskou

De snowboarders moesten zich in Rusland nog dikker induffelen dan in andere wedstrijden want het was ijskoud. De thermometer gaf -29 graden aan, maar de Belgen lieten het niet aan hun hart komen. Seppe Smits en Stef Vandeweyer, nog maar 17 jaar, plaatsten zich allebei voor de finale in Moskou.

Daarin presteerde Smits het beste. Hij stond na twee runs nog op de derde plaats, maar werd nog voorbijgestoken door de Noor Tischendorf. Uiteindelijk kwam hij zeven punten tekort voor een plaatsje op het podium.

Ook Stef Vandeweyer deed het uitstekend. Onze jonge landgenoot werd zesde. De overwinning was voor de Rus Khadarin. Hij pakte in eigen land de zege in zijn allereerste WB-manche.