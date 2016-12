Geen eremetaal voor Smits en De Buck in Copper Mountain

Seppe Smits en Sebbe De Buck presteren voorlopig nogal grillig in het WB-circuit Big Air. In de opener in Milaan haalde Smits nog zilver, maar dat kreeg geen vervolg in Pyeongchang. Ze haalden de finale niet.

In Mönchengladbach, de derde grote afspraak van het jaar, was het weer iets beter, ook al speelden beide Belgen geen rol in de finale.

In Copper Mountain, een skidorp in Colorado, was het weer niet al te best. De Buck was met een sprong van 85.33 punten nog dicht bij een finaleplaats (14e), maar Smits stelde teleur met 76.00 punten, goed voor een 24e plaats.