Jans maakt favorietenrol waar op BK, Van Hove klopt 15-jarig talent

Bij de vrouwen stond er op het Belgisch kampioenschap geen maat op Wendy Jans. Ze maakte in de finale korte metten met Mellisa Eens: 4-0. Jans, 7-voudige wereldkampioene, mag zich zo voor de 16e keer Belgisch kampioen noemen.

Bij de mannen stond Kevin Van Hove al voor de zesde keer in de finale, maar hij kon nog maar een keer eerder winnen. Nu nam hij het op tegen Leclercq. Het jonge talent streed voor de eerste keer om de landstitel en nam ook een 2-4-voorsprong, maar Van Hove haalde het uiteindelijk toch met 7-5.

Voor Van Hove is de titel, zijn eerste sinds 2014, een opluchting. "Dit doet deugd. Vorig jaar kreeg ik een dag voor de finale te horen dat mijn vriendin kanker had. Het is een moeilijk jaar geweest. Ik heb er echt voor moeten knokken, maar het is gelukt. Voor mij en mijn vriendin is dit een enorme voldoening."