Williams: "Vorig jaar bekeek ik WK met een biertje in een caravan"

Voor viervoudig wereldkampioen John Higgins is het de tweede ontgoocheling op rij in The Crucible. Vorig jaar moest hij in de finale het onderspit delven tegen Mark Selby.

"Uiteraard ben ik ontgoocheld, maar Williams is een geweldige kampioen", zei de Schot. "Dat hij in dat laatste frame onder zoveel druk nog zo goed speelt, is te gek voor woorden. In de namiddag was ik bang dat er geen avondsessie aan te pas zou komen, maar uiteindelijk werd het nog een geweldige match, één die ik liever gewonnen had."

"Mark en ik zitten allebei in de nadagen van onze carrière. Hem in de finale bekampen was een droom, hier leven we voor. Misschien was dit wel mijn laatste kans op een wereldtitel, maar ik zal het volgend jaar zeker opnieuw proberen."