"Brecel? Te wild, te enthousiast, te veel show, te weinig controle"

De uitschakeling van Luca Brecel in de eerste ronde komt voor Rudy Bauwens niet als een complete verrassing. "Ik hield er rekening mee. Er waren te weinig positieve elementen om je aan vast te houden", analyseert Bauwens bij Sporza.

"Hij had problemen met zijn keu en zijn schouders. De laatste weken waren zijn prestaties niet overtuigend en er was ook de loting. Brecel zag Ricky Walden positief in, maar Walden is een gevaarlijke klant als je hem de tijd geeft om onder stoom te komen."

"Het is voor Walden een voordeel geweest dat hij kwalificaties heeft moeten spelen. Daardoor was hij scherper dan Brecel. Dat hebben we vooral in de eerste sessie maandagavond gezien."