Haneveer: "Brecel is zo wispelturig dat hij wereldkampioen kan worden"

Walden heeft een moeilijk seizoen achter de rug en is weggezakt op de ranking. Het is een haalbare kaart. Hij heeft wel drie goeie wedstrijden gespeeld in het kwalificatietoernooi en dat kan gevaarlijk zijn. De qualifiers hebben veel vertrouwen en zijn goed opgewarmd. Dat hebben we ook tegen Mark Selby gezien. Joe Perry zat nog in de flow na zijn zeges in het kwalificatietoernooi."

"Ik verwacht een meer dan degelijke Brecel. Zijn resultaten van de afgelopen maanden waren wel niet zo goed. Na Nieuwjaar heeft hij niet goed gespeeld. Hij had problemen met zijn keu, maar die zouden nu opgelost moeten zijn. Natuurlijk, als je zijn volledige seizoen bekijkt, was het wel een goed jaar. Met zijn zege in China als uitschieter. Hij staat niet toevallig in de top 16. Maar het probleem bij Brecel is een gebrek aan regelmaat."

"Hij speelt een aantal toernooien ontzettend goed en dan komt er weer een heel slechte serie. Dat moet er nog uitgaan. Hij zal ongetwijfeld de volgende jaren nog groeien en constanter worden. Vroeger haalde hij kwartfinales of halve finales, nu is dat plots toernooiwinst geworden. Dat is een grote vooruitgang."

“Hij is zo onregelmatig dat hij ook wereldkampioen kan worden. Dat kan je niet uitsluiten. Zo wispelturig is hij, maar zo goed is hij ook. Op dagen dat hij het goede gevoel te pakken heeft, kan hij tegen iedereen winnen. Maar hij kan straks ook afgaan in de eerste ronde. Dat maakt het interessant."