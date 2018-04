Brecel kijkt Ricky Walden in de ogen bij WK-opener

Bij de loting voor de eerste ronde van het WK verscheen de naam van Ricky Walden uit de pot als tegenstander van Brecel. De Engelsman heeft al wat meer ervaring op zijn teller dan Brecel, maar is weggezakt naar de 27e plaats op de wereldranking.

Voor Walden wordt het zijn zevende optreden in The Crucible, met een halve finale als uitschieter in 2013. Voor Brecel wordt het zijn 3e deelname aan de hoofdtabel: zowel in 2012 (op zijn 17e als jongste) als in 2017 strandde hij in de eerste ronde.

Maar Brecel mag hopen op een ticket voor de achtste finales: in de vier eerdere confrontaties met Walden trok hij drie keer aan het langste eind. Bij winst wacht onze landgenoot met Judd Trump een eerste mogelijke topper.