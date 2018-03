VIDEO: Indrukwekkend! Brecel klopt Higgins met allereerste 147

Luca Brecel won in augustus nog het rankingtoernooi China Championship, maar sindsdien was onze landgenoot zoekende. Hij verloor zeven van zijn laatste negen wedstrijden. Ook in de eerste ronde van de Players Championship moest hij het hoofd buigen tegen Neil Robertson.

In de Championship League wou hij zijn vertrouwen opkrikken met het oog op een mogelijk WK-ticket. En daar is hij met vlag en wimpel in geslaagd. Tegen de Schot John Higgins, de nummer vijf van de wereld, potte Brecel in het derde frame een 147. Dat is de hoogst mogelijke score aan een snookertafel, waarbij je na elke rode bal een zwarte bal moet potten en eindigt met de kleuren weg te spelen.

Voor Luca Brecel is het de eerste keer dat hij tijdens een toernooi uitpakt met een 147. Van een vertrouwensboost gesproken.