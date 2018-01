Ook O'Sullivan buigt voor Allen op Masters: "Ben blij dat het voorbij is"

How to execute a perfect two-cushion escape, with @pistol147.



Putting O'Sullivan in all sorts of trouble! #DafabetMasters pic.twitter.com/MgeG4Tdas3 — World Snooker (@WorldSnooker1) 18 januari 2018

Off the Mark!



A break of 65 enough for @pistol147 to level at 1-1 #DafabetMasters pic.twitter.com/pIEp0b16YR — World Snooker (@WorldSnooker1) 18 januari 2018