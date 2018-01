Brecel: "Ik ga naar de Masters om te winnen"

Ik schat mijn kansen hoog in tegen Allen. In onze vorige confrontaties was ik niet in vorm, nu wel.

"Het is een van de grootste toernooien op de kalender. Het is dus een hele eer dat ik daar bij mag zijn", zegt Brecel. "Mijn doel is om het toernooi te winnen. Dat zijn uiteindelijk maar 4 matchen."

Dan moet Brecel wel eerst Mark Allen opzij zetten, iets wat hem nog niet eerder is gelukt. "Toch schat ik mijn kansen heel hoog in. De vorige keren dat ik voor hem speelde, was hij in vorm en ik niet. Dan wordt het moeilijk. Nu zijn we allebei in vorm. Dat wordt een spektakelmatch."

Als Brecel doorstoot, wacht wellicht Ronnie O'Sullivan, de titelverdediger en publiekslieveling. "Dat zou een moment zijn om nooit te vergeten. Hij zal het publiek wel op zijn hand hebben, maar dat wordt een mooie uitdaging."