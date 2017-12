O'Sullivan evenaart record Steve Davis op UK Championship

Ronnie O'Sullivan beëindigde een hoogstaande finale met een briljante avondsessie. Van 5-5 ging het in een ruk naar 10-5, inclusief twee century's.

O'Sullivan won het UK Championship al in 1993, 1997, 2001, 2007 en 2014. Met zijn zesde zege staat de 42-jarige Engelsman nu op gelijke hoogte met Steve Davis.

"Ik kan nauwelijks geloven dat ik nog altijd snooker", sprak O'Sullivan. "Met mijn grijze haren zou ik de vader kunnen zijn van andere spelers."

Het is voor O'Sullivan ook de 18e titel in de Triple Crown (WK, UK en Masters). Daarmee doet hij even goed als de Schot Stephen Hendry.