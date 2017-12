Schouderpijn blijft Brecel teisteren, hij past voor de Scottish Open

Er is vrijwel geen enkele speler die nooit eens problemen heeft met zijn rug, nek of schouder

Er is vrijwel geen enkele speler die nooit eens problemen heeft met zijn rug, nek of schouder

"Vanaf maandag gaat hij in behandeling bij de kinesist", zegt vader Carlo. "Hij heeft het probleem afgelopen jaar ook al gehad, vooral op het WK tegen Marco Fu. Daarna was het iets beter, maar hij moet wel opletten."

Is het niet verontrustend dat Brecel op zo'n jonge leeftijd al chronische schouderpijn heeft? "Luca heeft het erover gehad met zijn collega's en die zeiden dat er vrijwel niemand is die nooit eens problemen heeft met zijn rug, nek of schouder. Door de opeenvolging van de toernooien hebben alle spelers wel eens klachten."