Brecel struikelt opnieuw over King in UK Championship

Luca Brecel had in zijn carrière al vier keer afgerekend met King, maar dit jaar heeft hij het moeilijker tegen de Brit. In Duitsland leed onze landgenoot zijn eerste nederlaag en ook op het UK Championship kon hij de Britse horde niet nemen.

Brecel leek halfweg de bordjes in evenwicht te kunnen zetten, maar hij gaf het vierde frame nog uit handen na vier snookers: 3-1. Onze landgenoot klauwde terug tot 3-3, maar moest toch het hoofd buigen. King maakte de wedstrijd af met een break van 101.

Volgens Mark King worstelde Brecel met een blessure. "Hij trilde een beetje omdat hij last had van zijn rug of zijn schouder", zei de Brit. "Het was niet leuk om te zien, maar ik ben blij dat ik door ben."