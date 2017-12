Brecel rekent af met Indiër en stoot door naar 1/16e finales op UK Championship

Luca Brecel kwam Aditya Mehta, de nummer 81 van de wereld, ook vorig jaar al tegen op het UK Championship. Toen werd het een droge 6-0.

Ook nu was Brecel op weg naar een vlekkeloze overwinning, tot Mehta tegenspartelde. Brecel krikte zijn niveau op en maakte het af met een century: 6-3.

In de 1/16e finales staat Brecel aan een tafel met Mark King. Die leek voor het eerst in zijn 26-jarige profcarrière op weg naar een maximumbreak, maar bij de roze bal (de voorlaatste) ging hij de mist in.

Brecel zal sowieso op zijn tellen moeten passen tegen de Engelsman, want hoewel hij in de onderlinge confrontaties leidt met 4-1 was King hem wel de baas in hun enige ontmoeting dit jaar, in Duitsland.