Brecel knokt zich naar tweede ronde op UK Championship

Brecel moest door een schouderblessure vorige week de Nothern Ireland Open nog aan zich voorbij laten gaan, maar nu is hij er wel opnieuw bij. Hij had het in zijn eerste ronde niet makkelijk tegen de op papier veel minder sterke Vahedi.

In een zeer hoogstaande wedstrijd nam Vahedi met een 89-break de eerste frame voor zijn rekening. Brecel potte in de drie volgende frames breaks weg van 67, 61 en 68 waarmee hij een 3-1 voorsprong nam.

Maar na de pauze kon Vahedi opnieuw gelijkmaken. In de zevende frame liet Brecel het afweten op verdedigend vlak. Vahedi maakte daar prima gebruik van en nam met een 61-break een 3-4 voorsprong. Brecel herpakte zich en kwam dankzij een 75-break op één frame van de zege. In de tiende frame startte Brecel met een 42-break. En met nog een 35-break stelde hij zijn plaats in de volgende ronde veilig.

Nu wacht Brecel een confrontatie met de winnaar van het duel tussen de Engelsman Sam Baird (WS-58) en de Indiër Aditya Mehta (WS-81).