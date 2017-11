O'Sullivan rekent af met "Brecel-killer" Trump in finale Shanghai Masters

Pas nadat O'Sullivan met breaks van 91, 76, 81, 56 en 70 de eerste zeven frames gewonnen had, kwam Trump dankzij een 102 century op het scorebord.

Trump maakte er daarna -2 van, waarna O'Sullivan antwoordde met een 108 century. Uiteindelijk werd het 10-3. Voor O'Sullivan is het de tweede eindzege op de Shanghai Masters. In 2009 versloeg hij thuisspeler Liang Wenbo in de finale. Dit seizoen zit O'Sullivan aan twee titels. Vorige maand won hij het English Open. In het Champion of Champions werd hij vorige week runner-up.

"Ik heb er een fantastische vier weken opzitten", zei O'Sullivan. "Ik voel me wat moe, maar zolang je toernooien wint, is dat niet erg. Ik heb vandaag niet mijn beste snooker gespeeld, maar mentaal zit het goed."