Vorige week was Luca Brecel nog met 4-0 te sterk voor Judd Trump op het Champion of Champions-toernooi, maar in Shanghai waren de rollen omgedraaid.

Brecel begon door problemen met zijn schouder linkshandig aan de match. Het eerste frame ging gelijk op, maar daarna potte Trump breaks weg van 92, 66, 114 en 87. Brecel kon in de laatste 4 frames slechts 6 punten noteren. Het verdict: een zware 5-0-nederlaag. Het is de 4e 5-0 op een rij voor Trump.