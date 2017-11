Brecel klopt ex-wereldkampioen Dott op weg naar kwartfinales

Dott werd in 2006 wereldkampioen, maar de 40-jarige Schot zakte intussen naar de 31e plaats op de wereldranglijst. Brecel, die 18 jaar jonger is, begon zijn achtste finale met een 67-break, waarna beide spelers een frame wonnen.

In frame vier hing Dott de bordjes gelijk met een 72-break en pakte ook de volgende frame. Brecel kwam weer langszij, maar het was Dott die op 3-4 kwam.

Maar op dat moment Brecel haalde onze landgenoot zijn beste snooker boven. Zo kon hij een beslissende frame uit de brand slepen na een 68-break. In de negende frame nam Dott een 42-0 voorsprong, maar Brecel lukte even later een 54-break voor de overwinning.

In de kwartfinales staat Brecel tegenover de Engelsman Judd Trump (WS-3). Die versloeg Brecel vorige week al eens op het Champion of Championstoernooi.