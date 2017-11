Verkeerde reiskoffer stopt Brecel niet af op de Shanghai Masters

Luca Brecel (WS-14) rekende in de eerste ronde vlotjes af met Matthew Stevens (WS-56). Brecel won met 5-0 en krijgt in de 1/16e finales de Welshman Jamie Jones (WS-45) voorgeschoteld.

"Ik ben tevreden met de overwinning", verklaarde Brecel. "Matthew heeft misschien niet zijn beste snooker gespeeld, maar ik heb de kansen gegrepen. Het was vooral voor de wedstrijd even schrikken."

Brecel was vorige week zijn vaste keu kwijtgespeeld in China, maar in Shanghai werd het nog een stukje erger. "Toen ik hier in Shanghai aankwam, heb ik de verkeerde koffer genomen. Enkele uren voor de wedstrijd zag ik meteen dat het mijn koffer niet was."

"Ik heb aan Michael White gevraagd om zijn kleren te gebruiken, waarna ik ook nog een paar schoenen heb geleend. Ik speel ook met een nieuwe keu. Mijn oude hebben ze in Daqing niet teruggevonden."