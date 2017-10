Weergaloze O' Sullivan raast door finale van English Open

Frightening!@ronnieo147 clears to win 9-2 and become the 2017 English Open Champion...



His pot success in the final: 98% #EnglishOpen pic.twitter.com/68WLtK2lJO — World Snooker (@WorldSnooker1) 22 oktober 2017

💬 The man himself.@ronnieo147 on his 29th ranking title, the @Dafabet English Open! pic.twitter.com/rq4GCrtXsg — World Snooker (@WorldSnooker1) 22 oktober 2017