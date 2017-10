Luca Brecel mag naar tweede ronde op English Open

De 37-jarige Day won de vorig vier confrontaties met Brecel, maar nu begon de 22-jarige Belg het best aan de partij. Met breaks van 62 en 68 werd het 2-0. De China Championship-winnaar leek ook de derde frame op zijn naam te zullen schrijven, maar Day dwong Brecel na een snooker in de fout en onze landgenoot gaf het uit handen.

Daarna maakte Brecel nog breaks van 90 en 65 en dat was voldoende voor zijn plaats in de tweede ronde. In zijn volgende partij neemt Brecel het op tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Mark Williams (WS-17) en de Engelsman David Grace (WS-47).