Brecel voorbij Wakelin naar derde ronde European Masters

Brecel nam het in zijn tweederondewedstrijd op tegen de Engelsman Chris Wakelin (WS 63). Onze landgenoot opende het eerste frame met een break van 75, meteen de hoogste break van de wedstrijd.

Ook het tweede frame was voor Brecel, die in Lommel werd aangemoedigd door een volle zaal. Wakelin deed nog wat terug in frame drie, maar kantelen deed de wedstrijd niet meer. Brecel won frames vier en vijf, al liet hij hier en daar wel wat ballen liggen.

In de volgende ronde neemt Brecel het opnieuw op tegen een Engelsman. Stuart Bingham (WS 11), de wereldkampioen van 2015, of Joe Perry (WS 23), vorig seizoen verliezend finalist van The Masters, wordt ongetwijfeld een hardere noot om kraken.