Geen nieuwe finale voor Brecel in China, hij sneuvelt tegen Ding

Luca Brecel had een maand geleden in China al zijn eerste rankingtoernooi uit zijn carrière gewonnen en ook nu was hij er weer op dreef. 3 keer op een rij slaagde hij erin het beslissende frame te winnen. Dat bracht hem tot in de halve finales tegen Ding Junhui.

Ding schoot het beste uit de startblokken en nam na een voor Brecel pijnlijk 4e frame (61-59) een 3-1-voorsprong. Het antwoord van onze landgenoot was navenant en met onder meer een break van 77 maakte hij weer gelijk.

Maar Ding toonde zich het beste in het break building en met breaks van 91 en 80 liep hij weer 2 frames uit. Brecel leek weer aan een comeback te beginnen, maar die werd in een zenuwslopend 10e frame door Ding in de kiem gesmoord.