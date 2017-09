Luca Brecel raast voort in China en staat op de drempel van nieuwe finale

"Ik ben zeer gelukkig, maar alle lof voor Anthony: wat een schitterende comeback", zegt Brecel. "Bij 4-1 dacht ik dat het 5-1 of 5-2 voor mij zou worden, maar Anthony vocht voor wat hij waard was. Hij is echt een slimme speler."

"Zelf miste ik enkele kansen en bij 4-4 was ik eerlijk gezegd niet zo positief meer. Maar het besef dat ik dit seizoen al alle beslissende frames gewonnen heb, heeft me geholpen op het moment dat het nodig was. Nu blijven we nog met zijn vieren in het toernooi over, ik maak dus 25% kans om de titel te pakken."