Luca Brecel is opnieuw op dreef in China: kwartfinales in Yushan

Dankzij overwinningen tegen Mike Dunn (5-1) en Daniel Wells (5-4) mocht Luca Brecel het in de achtste finales in Yushan opnemen tegen de plaatselijke held Cao Yupeng, die in de vorige ronde ex-wereldkampioen Stuart Bingham had uitgeschakeld.

Brecel en Cao maakten er een spannende wedstrijd van. De Chinees, de nummer 87 van de wereld, kwam op 1 frame van de overwinning, maar de laatste 2 frames gingen alsnog naar Brecel: 5-4.

In de kwartfinales kruist Brecel de degens met de Schot Anthony McGill, een speler die onze landgenoot wel ligt, want in hun 3 ontmoetingen trok Brecel telkens aan het langste eind.