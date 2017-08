Brecel: "Ik ben niet arrogant, ik heb gewoon veel zelfvertrouwen"

"Ik heb er altijd in geloofd dat ik toernooien zou kunnen winnen", zegt Luca Brecel, die heel even weer in België is en voor die gelegenheid de pers te woord stond in het stadhuis van Lommel.

"Maar het is heel moeilijk om je volledig op je sport te focussen als je jong bent. Naarmate je ouder wordt, verandert er zoveel aan je denken. Nu pas was ik klaar om te winnen."

"Vroeger was ik misschien iets te snel tevreden als ik een goeie prestatie had geleverd of de kwartfinales had bereikt. Ik heb het ook heel lang heel moeilijk gehad. Als 16-jarige elke week naar Engeland reizen om er daar telkens in de eerste ronde uit te liggen..."