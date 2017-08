Vader Brecel: "Eindelijk schudt Luca het imago van eeuwig talent van zich af"

"In zo'n finale verwacht je altijd het beste, maar door de enorme druk is het meestal wat minder. Dat is begrijpelijk. Maar bij momenten heb ik toch mooi snooker gezien."

"Door zijn overwinning schuift hij op in de ranking, tot in de top 16. Hierdoor worden hem een aantal toernooien in de schoot geworpen. Het is zelfs mogelijk dat hij in januari aan de prestigieuze Masters mag deelnemen. Dat is fantastisch voor hem."

"Die top 16 is eigenlijk altijd het doel geweest. Afgelopen seizoen was het wat minder door omstandigheden. Maar Luca moet in zichzelf geloven en dat doet hij nu. Eindelijk heeft hij zijn imago van eeuwig talent van zich kunnen afschudden."