Snookercommentator Rudy Bauwens: "Brecel speelde zoals een wereldkampioen"

Toch liggen de kansen in de finale in balans, meent Bauwens. "Brecel en Murphy hebben elkaar al 7 keer ontmoet en het staat 4-3 voor Murphy. Hun laatste duel was dit jaar in Riga, toen won Luca."

"Maar dat was een korte partij. In China gaat het naar 10 winnende frames, zoals in de eerste ronde van het WK 2017. Ik herinner me dat Luca in de eerste ronde van het WK ver voor stond tegen Marco Fu, maar nog verloor met 10-9. In zo'n finale kan dus alles."

"Maar als je me vooraf gevraagd had tegen wie Luca het meeste kans zou maken in de finale, dan had ik meteen Murphy gezegd. Ik denk dat Luca tegen Murphy meer kansen zal krijgen, omdat Murphy een iets meer open spel speelt dan Ali Carter, die zijn halve finale van Murphy verloor."