Brecel bereikt finale van Chinees rankingtoernooi na nieuwe thriller

Het China Championship is het 2e van 19 rankingtoernooien dit seizoen. Nog nooit kon een Belg een van die toptoernooien winnen, maar Luca Brecel staat nu wel op een zucht van die primeur.

In de vorige ronde had Brecel al opzien gebaard door Ronnie O'Sullivan te verslaan met 5-4, nadat hij eerst nog 1-4 had achter gestaan. Tegen de veel lager geplaatst Li Hang begon Brecel als favoriet, ook al had de Chinees al enkele grote namen als scalp veroverd dit toernooi.

Brecel kwam ook het beste uit de startblokken en leidde bij de interval met 3-1. Maar Li bleek een taaie en met zijn afbraakspel kreeg hij Brecel aan het wankelen. In het beslissende 11e frame gooide de Limburger zelfs letterlijk de handdoek in de ring na een misser. Maar ook Li faalde en Brecel counterde met een knappe break: 6-5.