Luca Brecel stunt in China: hij klopt Ronnie O'Sullivan

Ronnie O'Sullivan had in zijn wedstrijd in de achtste finales geen enkele kruimel laten liggen en stoomde ook tegen Brecel door naar een geruststellende 4-1-voorsprong. Maar toen stond Brecel op.

Met twee century's (110 en 103) toonde hij zijn klasse en knokte hij zich opnieuw in de wedstrijd. Hij hield daarna zijn zenuwen goed onder controle en maakte de comeback mooi af met breaks van 81 en 57.

In de halve finales treft Brecel in Guangzhou de Chinees Li Hang. De thuisfavoriet schakelde in de kwartfinales Mark Williams uit.