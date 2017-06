In de eerste ronde had Brecel ook al een taaie klant gehad aan een andere Welshman, Lee Walker. Toen trok hij met 4-3 nog nipt aan het langste eind, maar tegen Mark Williams was Brecel in de 2e ronde dus niet opgewassen.

Williams won met 4-1. De framescores waren 68-52, 65-30, 50-74, 61(60)-15 en 77(51)-0. De Welshman neemt het in achtste finales op tegen de Engelsman Robbie Williams.