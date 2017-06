België is Europees snookerkampioen in landencompetitie bij vrouwen

Tien jaar geleden mocht België zich al eens Europees snookerkampioen in de landencompetitie voor vrouwen noemen. Wendy Jans stond toen samen met Isabelle Jonckheere in het winnende kamp.

Vandaag was Cathy Dehaene de kompaan van Jans in het Albanese Shënghjin. In een spannende eindstrijd tegen Rusland wonnen de Belgen met één frame verschil. Rusland won de beide dubbelwedstrijden, maar drie gewonnen frames van Jans en één framewinst van Dehaene bezorgden België alsnog de Europese titel.