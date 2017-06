Wendy Jans is voor de 11e keer Europees kampioene snooker

De Letse Prysazhnuka schoot het best uit de startblokken en won het 1e frame op de ultieme zwarte bal. Jans hing de bordjes meteen gelijk, met breaks van 36 en 45.

In een gelijkopgaand 3e frame viel de beslissing weerom op de zwarte bal, nu wel in het voordeel van zesvoudige wereldkampioene Jans. Vanaf het 4e frame domineerde Jans de finale.

Prysazhnuka, die tijdens het EK slechts 1 wedstrijd verloor, erkende haar meerdere in de meer ervaren Jans. Onze landgenote was een klasse beter. Zo maakte ze in de laatste 2 frames nog breaks van 30, 43 en 31.