"Selby is zoals bokskampioen Joshua: een vriendelijke kerel die meedogenloos wordt aan de tafel"

De bijnaam van Mark Selby is "the jester from Leicester" (de lolbroek van Leicester). "Maar ik denk dat dat toch een beetje ironisch is. Ik ken hem vooral als een rustige en vriendelijke jongen. Hij kan wel eens grappig uit de hoek komen, maar humor is toch niet zijn sterkste punt."

"Wat dat betreft is Selby wat te vergelijken met Anthony Joshua (de Britse bokser die afgelopen weekend wereldkampioen werd). Dat is ook een aimabele jongen buiten de ring, maar een vechter in de ring."

"Selby is ook nog eens een echte 'family man'. Hij spendeert graag en veel tijd met zijn vrouw en zijn dochter. Het zijn drie mooie mensen. Daarnaast is hij enkel bezig met zijn snooker. En dat ziet er ook goed uit. Om nog maar te zwijgen over zijn prijzenkast."