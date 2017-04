"Selby is niet de meest flamboyante of mooiste speler om naar te kijken. Maar hij is de enige speler die met zijn minst goede spel toch een wedstrijd of een toernooi kan winnen, zoals Ronnie O’Sullivan zei."

"Selby maakt het spel dan zo hard en lelijk dat de tegenstander murw geslagen wordt. Daarna kan hij weer overschakelen naar topsnooker."

"Terwijl Selby steeds beter wordt in het toernooi, maakt tegenstander Higgins de omgekeerde beweging. Hij won zijn halve finale makkelijk, maar hij speelde niet echt goed."

"Higgins probeert de favorietenrol bij Selby te leggen, maar hij is zelf een viervoudige wereldkampioen en kan op elk moment zijn beste niveau tevoorschijn toveren. Aan hem om ons te verrassen."