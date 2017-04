O'Sullivan: "Ik ga niet stoppen omdat ik nu minder toernooien win"

Dit seizoen heb ik niet veel toernooien gewonnen en toch was het het beste jaar uit mijn leven. Ik vraag me af hoe zich dat verhoudt.

"Ik ga niet stoppen met snookeren, gewoon omdat ik niet zoveel toernooien meer win. Ik blijf spelen, want ik doe het nog veel te graag."

"Al wat bij het snooker komt kijken is bonus. Ik hoef niet per se nog eens wereldkampioen te worden. Ik heb het nooit om titels of records gedaan. Waar het echt om draait is de warmte die je voelt, als je die cue uit zijn case haalt."

O'Sullivan sneuvelde woensdagavond op het WK snooker tegen de Chinees Ding Junhui. Wat volgde was geen frustratie of woede-uitbarsting. O'Sullivan trakteerde Ding op een knuffel.

"Ding is een prachtig mens. Ik ken zijn familie goed en hij is uit het goede hout gesneden. Er is niets slechts dat je over hem kan zeggen. Hij wil deze titel zo graag en ik hoop echt dat het hem lukt. Sinds die Masters-finale, waar hij in tranen was (in 2007), zijn we vrienden geworden", zei O'Sullivan.