Brecel: "Sinds een jaar ligt de focus weer helemaal op snooker"

Luca Brecel stond voor het eerst in vijf jaar terug op het WK snooker. Onze 22-jarige landgenoot ging er al uit in de eerste ronde tegen Marco Fu, de nummer vijf van de wereld. In De Zevende Dag blikte Brecel terug op zijn evolutie de afgelopen jaren. "Tussen mijn 17 en 21 jaar was ik meer bezig met andere dingen."